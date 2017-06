Z powodu koncertu w godz. 17.00–20.30 obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński będzie wyłączony z ruchu indywidualnego - za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej nad al. Stanów Zjednoczonych i ul. Brazylijską. Po zamknięciu Saskiej Kępy, autobusy linii 117, 138 i 146 nie będą kursowały ul. Francuską (pojadą ul. Zwycięzców, Saską i al. Waszyngtona).

Dojazd na koncert umożliwi komunikacja miejska. Od godz. ok. 17 do godz. 20.30 uruchomiona zostanie linia 77 na trasie pl. Narutowicz-rondo Wiatraczna. Ponadto pociągi II linii metra w godzinach od 17 do 20.30 będą kursowały co 3 minuty.

Natomiast po zakończeniu koncertu powrót do domów zapewnią m.in. autobusy linii: 509 (al. Zieleniecka–Nowodwory i Adampolska-Gocław), 903 (Al. Zieleniecka–Bródno-Podgrodzie) i 904 (Berezyńska–rondo Wiatraczna).

Dodatkowe składy metra wyjadą na trasy około godz. 23. Pociągi II linii metra kursowały co 3 minuty, a pierwszej linii - co 5 minut. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy SKM z Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej. Dzięki temu z przystanku Warszawa Stadion w kierunku centrum pociągi KM i SKM będą odjeżdżały co 4-7 minut - zapowiada ZTM.

Po zakończeniu koncertu, w przypadku, gdy wielu uczestników będzie wracało na piechotę, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu al. Zielenieckiej oraz mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona.

W przypadku zamknięcia przez policję mostu Józefa Poniatowskiego i al. Zielenieckiej na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24 i N72. (PAP)