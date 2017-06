Somalia: Co najmniej dziewięć osób zginęło w wybuchu samochodu pułapki

Co najmniej dziewięć osób zginęło, a wiele zostało rannych w środę w Mogadiszu, stolicy Somalii, gdy napastnik staranował wejście do hotelu i zdetonował samochód pułapkę - poinformowała policja. Do zamachu przyznało się islamistyczne ugrupowanie Al-Szabab.