Szymański: Racją stanu Polski i Europy jest to, by uniknąć podziału UE

Racją stanu Polski i Europy jest to, by uniknąć podziału UE, podziału Europy - mówił we wtorek wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. Nawiązując do decyzji KE o rozpoczęciu procedury wobec Polski ws. przyjmowania uchodźców, ocenił, że to trzymanie się symbolicznych sporów.