W poniedziałek w Warszawie odbyły się polsko-węgierskie konsultacje, podczas których omawiano m.in. agendę współpracy bilateralnej.

Minister Waszczykowski podkreślał podczas konferencji prasowej, że współpraca pomiędzy naszymi krajami "jest bardzo intensywna i odbywa się na wszystkich płaszczyznach". "Dokonaliśmy przeglądu spraw bilateralnych, które nas łączą, szczególnie podkreśliliśmy wysoką współpracę gospodarczą. Wymiana towarowa pomiędzy Polską a Węgrami sięga 8 mld euro" - poinformował Waszczykowski.

Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że od lipca Węgry obejmują prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. "Omówiliśmy więc, jakie spotkania czekają nas w kolejnych miesiącach, jakie są priorytety" - mówił. Zaznaczył jednocześnie, że priorytety węgierskie nie różnią się od priorytetów polskich, ponieważ od lat agenda V4 jest bardzo zbliżona dla wszystkich członków Grupy Wyszehradzkiej.

"Oczywiście nie mogliśmy pominąć też problemów europejskich, które w tej chwili są istotne na porządku obrad Unii Europejskiej, to są: Brexit, migracje, terroryzm i inne kwestie" - oświadczył Waszczykowski. Poinformował, że podczas spotkania, omawiany był także konflikt, który "toczy się za naszymi wschodnimi granicami". "To jest konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą" - doprecyzował szef polskiego MSZ.

Z kolei Szijjarto podkreślał, że Węgry i Polska stały zawsze przy sobie i tak pozostanie w przyszłości. "Zawsze możemy liczyć na siebie nawzajem i zawsze będziemy stać twardo przy naszym partnerze" - mówił.

Dodał, że współpraca Polski i Węgier w regionie Europy Środkowej jest bardzo istotna, gdyż - jak podkreślił - "każdy musi się liczyć z tym regionem". "Współpraca Grupy Wyszehradzkiej nigdy nie była tak ścisła, tak efektywna jak teraz. Dowodem na to jest to, że w najważniejszych kwestiach przyszłości Europy i Unii Europejskiej jest jak najpełniejsza solidarność pomiędzy krajami V4" - powiedział.

"Co do przyszłości Europy, Unii Europejskiej, kwestii imigracji jedność Grupy Wyszehradzkiej jest krystalicznie czysta" - dodał Szijjarto.

Podkreślił jednocześnie, że dla Węgier obowiązkowa kwota uchodźców jest nie do przyjęcia, gdyż jest to sprzeczne z racją stanu. "Decyzja o kwotach obowiązkowych nie przestrzega traktatów europejskich. Żadnego kraju europejskiego nie można zmusić do tego, aby ktoś za nie podejmował decyzję o tym, kogo wpuszcza do swojego kraju" - mówił węgierski minister.

Jak dodał powiązanie kwestii uchodźców z unijnymi funduszami spójności Węgry uważają "za prosty akt złej woli".

W poniedziałek rzecznik KE Alexander Winterstein poinformował, że Komisja Europejska rozpocznie w środę procedury o naruszenie prawa UE wobec krajów, które nie biorą udziału w programie relokacji uchodźców. Reuters podał powołując się na źródła unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier oraz Czech. PAP potwierdziła te informacje w KE.

W trakcie wspólnej konferencji prasowej Waszczykowski dodał, że wraz z szefem węgierskiego MSZ, w Muzeum Narodowym w Warszawie otworzy wstawę fotograficzną pt. "Tak widzą".

Wcześniej w trakcie spotkania ministrów podpisano też protokół między rządem Polski a rządem Węgier "o wzajemnym uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości dyplomatycznych”.