W piątek prezydent Andrzej Duda odwiedza województwo wielkopolskie. Wcześniej był w Wągrowcu, a wieczorem odwiedził Murowaną Goślinę, gdzie wziął udział w jubileuszu operatorów systemu dystrybucyjnego, organizowanym przez Eneę Operator oraz w premierze widowiska historycznego "Orzeł i Krzyż".

W krótkim wystąpieniu Duda dziękował "zwłaszcza Enei Operator za to, że dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec klientów i że wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne tej części kraju". Zwracał uwagę, że spółka dostarcza energię elektryczną do ponad 2,5 mln klientów.

"Gratuluję jubileuszu 10-lecia i dziękuję całej grupie Enea za całą propaństwową działalność" - mówił prezydent. Zaznaczył, że "elementem propaństwowej działalności był zakup spółki, stanowiącej elektrownię Połaniec".

"To bardzo dobry przykład kierunku, w którym powinna się rozwijać polska gospodarka i w którym powinniśmy budować bezpieczeństwo energetyczne kraju" - mówił Duda.

Podkreślał, że znalazł się w Murowanej Goślinie także po to, by obejrzeć widowisko "Orzeł i krzyż", przyciągające od lat tysiące widzów. "Widowisko o naszych dziejach, pokazujące nasza historię" - mówił Duda. Dziękował za to, że w Wielkopolsce, "kolebce polskości", w taki sposób pokazywane są polskie dzieje.