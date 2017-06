Wiceminister zaznaczył w Polskim Radiu 24, ze abonament radiowo-telewizyjny jest potrzebny, ponieważ "utrzymuje on 19 mediów publicznych", które - jego zdaniem - "należy traktować jako instytucje kultury". Dodał, że niektórzy wyrażają niezadowolenie z przesłania ideowo-politycznego mediów publicznych czy ich "pazura politycznego", ale według niego media publiczne są przede wszystkim "mecenasem kultury", dzięki któremu udaje się tworzyć treści, których nie oferują media komercyjne.

"Mamy kryzys finansowania publicznego mediów publicznych" - przyznał wiceminister. "Bo gdyby one były finansowane solidniej, gdyby 80 proc. budżetu tych mediów to były środki publiczne, a tylko 20 proc. komercyjne, to wtedy mogłyby więcej takich ambitnych programów nadawać, a mniej komercyjnych" - dodał. Podkreślił, że obecnie telewizja publiczna w "osiemdziesięciu paru procentach" utrzymuje się z komercji.

Pytany o to, w jaki sposób chce nakłonić operatorów kablowych i cyfrowych do udostępnienia danych o swoich klientach, wiceminister odpowiedział, że nie chodzi o przymus, a wyegzekwowanie legalnie uchwalonym prawem informacji, kto podpisał z tymi usługodawcami umowę na dostarczanie takiej usługi, jaką jest dostarczenie programów telewizyjnych. Dodał, że wiele osób z upływem czasu przestało rejestrować odbiorniki telewizyjne i nie czuje się w obowiązku płacić abonamentu lub też po prostu w pewnym momencie przestało go płacić. "Musimy ten kryzys przełamać, musimy tę sytuację naprawić" - podkreślił.

W czwartek w porannym bloku głosowań Sejm zdecyduje, czy podczas bieżącego posiedzenia zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji.

Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską. Projekt zakłada też, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów, by ustalić obowiązek zarejestrowania przez nich odbiornika.