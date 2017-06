Opracowywany przez zespół Nowoczesnej projekt "Aktywna rodzina" ma być odpowiedzią na wprowadzony w ubiegłym roku przez rząd PiS program Rodzina 500 plus, który w ocenie Nowoczesnej jest nieefektywny i niesprawiedliwy.

"Przypomnę, że w programie 500 plus autorstwa polityków PiS przewiduje się wyłącznie 500 złotych na drugie dziecko co wyklucza pierwsze" - podkreślił na konferencji w Sejmie Petru.

Program "Aktywna rodzina przewiduje, że każdy kto ma dziecko zapłaci niższy podatek. "To trzy tysiące złotych rocznie pozostawione w naszej kieszeni na pierwsze i każde kolejne dziecko. Czyli zapłacimy z jednym dzieckiem o trzy tysiące złotych mniej podatków, z dwójką - o sześć tysięcy, z trójką - o dziewięć tysięcy" - mówił lider Nowoczesnej.

Jak dodał akcja "Aktywna rodzina" ma obejmować 6 milionów dzieci, a program 500 plus obejmuje niecałe 4 miliony. "To jest fundamentalna różnica" - podkreślił Petru.

Według niego propozycja Nowoczesnej zachęca do aktywności, żeby jak - mówił - potem przekazywać te dobre wzorce dzieciom. Żeby potem po urodzeniu dziecka matka była nadal aktywna na rynku pracy, a nie lądowała na zasiłku". Według tej propozycji wsparcie otrzymałoby każde dziecko, ale pod warunkiem, że jeden z rodziców będzie pracował.

Petru zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje "Polskę na zasiłkach", a Nowoczesna proponujemy "Polskę aktywną". "Program 500 plus jeżeli mamy dwójkę dzieci i starsze z nich przekracza 18 lat to tak naprawdę żadne dziecko już tej pomocy nie otrzymuje. My chcemy podkreślić, że to musi być program, który wyeliminuje tego typu problemy" - mówił.

Polityk przypomniał, że Nowoczesna podczas prac nad propozycja rządu zgłosiła poprawkę mówiącą, że osoby najbogatsze pomocy od państwa nie powinny otrzymywać. "PiS tej propozycji nie przyjął. To pokazuje jak bardzo niesprawiedliwy jest program 500 plus - zauważył Petru.

Poinformował też, że Nowoczesna powołała specjalny zespół, który - jak mówił - będzie opracowywał optymalne rozwiązanie w ramach naszego projektu "Aktywna rodzina". Do tego zespołu zapraszamy również posłów z innych ugrupowań" - dodał Petru.

Według założeń programu "Aktywna rodzina" pomoc finansowa trafiałaby do rodzin, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, co oznacza, że roczne dochody na podatnika nie przekraczają 85 528 zł. To - jak wskazuje Nowoczesna - dotyczy 97 proc. podatników. Ulgę otrzymywaliby pracujący rodzice, niezależnie od formy rozliczenia dochodów, także rolnicy.(PAP)