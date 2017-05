Fińskie linie lotnicze Finnair obsługują dwa razy dziennie loty z Warszawy do Helsinek, raz dziennie z Gdańska i do pięciu lotów tygodniowo z Krakowa. W sezonie wakacyjnym, od 5 czerwca do 4 sierpnia, linia uruchomi trzecie połączenie między Warszawą a stolicą Finlandii - Helsinkami. W sumie w sezonie letnim na trasach między Polską a Helsinkami wykonywanych będzie 31 lotów tygodniowo.

"Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, w którym dostrzegamy potencjał związany z popytem na kierunki azjatyckie, ale także z fińską Laponią. W ostatnim sezonie zimowym liczba polskich pasażerów latających z nami do Laponii wzrosła o ponad 35 proc.; najpopularniejszymi kierunkami były Rovaniemi i Kittila" - powiedział w środę dziennikarzom Skuja.

Jak mówił, Laponia jest znana z wielu zimowych atrakcji, takich jak wędkarstwo podlodowe, obserwowanie zorzy polarnej, jazda na nartach czy kulig za reniferami. Finnair oferuje podróżnym cotygodniowe połączenia z Helsinek do pięciu różnych lotnisk w Laponii, dostosowując rozkład rejsów do lotów z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

"Bardzo dobrze wygląda też sprzedaż biletów w Polsce na kierunki azjatyckie. Oferujemy połączenie przez Helsinki do kluczowych azjatyckich miast, które obsługujemy samolotami Airbus A350" - mówił.

Jak przekazał wiceprezes ds. sprzedaży globalnej Mikko Turtiainen, położenie geograficzne głównego lotniska fińskiej linii w Helsinkach działa na korzyść Finnaira. "Możemy zaoferować najkrótszą trasę do Azji z wielu miejsc Europy. Obecnie oferujemy loty do 18 miast w Azji - m.in. do Tokio, Hong Kongu, Szanghaju, Pekinu, Bangkoku czy Singapuru. Nasze A350 mają sieć wi-fi na pokładzie" - powiedział.

Linia obecnie posiada osiem maszyn typu A350, a do końca tego roku ma mieć ich 11.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w ubiegłym roku Finnair przewiózł na trasach do i z Polski 186 ty. 464 pasażerów, co dało 0,61 proc. wzrost wobec 2015 roku.

Finnair w ubiegłym roku przewiózł na obsługiwanych przez siebie trasach w sumie 11 mln pasażerów. Oprócz kierunków azjatyckich, przewoźnik lata do siedmiu miast w USA i do ok. 70 europejskich. Finnair jest członkiem oneworld, sojuszu linii lotniczych. Linia powstała w 1923 r. (PAP)