PO chce, by NIK sprawdziła organizację festiwalu w Opolu

PO chce, by NIK przyjrzała się wydatkowaniu pieniędzy i organizacji festiwalu w Opolu w tym roku. Wkrótce do NIK ma trafić wniosek w tej sprawie. Zamiast festiwalu piosenki polskiej mamy festiwal niekompetencji i amatorstwa - ocenił we wtorek Grzegorz Furgo (PO).