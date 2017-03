Podkreślił jednocześnie, że jako szef Rady Europejskiej Tusk jest zobligowany do tego, aby być neutralny i bezstronnyźródło: PAP/EPA

Donald Tusk powinien zwrócić się z pytaniem do polskiego rządu, czy zamierza go poprzeć na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej; to byłoby minimum przyzwoitości, takiej rozmowy w ogóle nie było - podkreślił w czwartek rzecznik rządu Rafał Bochenek.