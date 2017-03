Będzie to, jak zapowiadają realizatorzy, pierwsza w historii tańca próba połączenia dwóch wybitnych dzieł Strawińskiego w spójną wizualnie, choreograficznie, teatralnie i muzycznie całość. „To zdarzenie precedensowe. Połączenie tych dwóch utworów jest bardzo nowatorskim projektem” – powiedziała wicedyrektor Centrum Spotkania Kultur Barbara Wybacz.

Pomysłodawca spektaklu, szef lubelskiego Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Mirosław Haponiuk powiedział, że oba utwory Strawińskiego, powstałe na początku XX w., nawiązują do pewnych rytuałów przejścia. „Święto wiosny” odnosi się do kalendarzowej zmiany pory roku, a „Wesele” do zmiany statusu jednostki. Stąd, jak tłumaczył, tytuł spektaklu - „Przejścia”.

„To będzie też +przejście+, które dotyczy nas i naszych czasów, kiedy jakiś stary świat nam się skończył, a nowy jeszcze nie powstał, a my siedzimy na walizkach, w jakimś przejściu między dwoma światami. Poprzez te ryty przejścia, nawiązujące do kultury ludowej, będziemy próbowali coś opowiedzieć o naszej kondycji i naszych lękach” – powiedział Haponiuk.

Podkreślił, że „Przejścia” to nie będzie przedstawienie baletowe, ale teatr tańca - inscenizacja baletów Strawińskiego zakorzeniona we współczesności.

Haponiuk powiedział, że spektakl od początku był także pomyślany jako przedsięwzięcie polsko-ukraińskie, transgraniczne, osadzone w kontekście pogranicza. Przypomniał, że oba balety Strawińskiego powstawały na pograniczu, w małym miasteczku Uściług, obecnie na Ukrainie, przy granicy z Polską.

W przedstawieniu weźmie udział ponad 200 artystów – muzyków, tancerzy, śpiewaków. Choreografię do spektaklu przygotował Jacek Łumiński. Na scenie zaprezentują się tancerze Teatru Tańca w Bytomiu, Lubelskiego Teatru Tańca oraz zespołu „Black O!Range Productions” z Kijowa (Ukraina). Towarzyszyć im będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej (Ukraina) oraz zespół Kwadrofonik grający współczesną muzykę improwizowaną, a także Kameralny Chór Gloria ze Lwowa i śpiewacy operowi: Joanna Freszel, Agnieszka Jadwiga Grochala, Dionizy Wincenty Płaczkowski, Robert Gierlach.

Igor Strawiński (1882-1971) – rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent - uważany jest za jednego z najważniejszych kompozytorów XX w. Jego balet „Święto wiosny” (pełna nazwa: Święto wiosny - obrazki z pogańskiej Rosji w dwóch częściach) był utworem awangardowym, odbiegającym od tradycji, a jego premiera w Paryżu w 1913 r. wzbudziła wiele kontrowersji. Sięganie do pogańskich obrzędów i nowe środki wyrazu dla części widzów były oburzające. Także choreografia mistrza tańca Wacława Niżyńskiego była nowatorska - energiczny, dziki taniec w „Święcie wiosny” odbiegał od ówczesnego kanonu baletowego.

Później dzieło zostało uznane za jedno z najważniejszych w historii muzyki i baletu, miało istotny wpływ na rozwój tych dziedzin sztuki w XX w.

Mniej znane „Wesele” Strawińskiego, odwołujące się do folkloru, tradycji ludowych, tańców rosyjskich powstało w latach 1914-17. To utwór napisany na głosy solowe, chór, cztery fortepiany i 17 instrumentów perkusyjnych. (PAP)