Za nominacją McMastera na - jak ocenia Associated Press - jedno z najbardziej wpływowych stanowisk w amerykańskiej administracji opowiedziało się 23 senatorów; odmienne zdanie wyraziło dwóch członków komisji, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Do głosowania doszło po dwugodzinnym spotkaniu McMastera z członkami komisji. Agencja AP podkreśla, że w przeciwieństwie do innych stanowisk w gabinecie prezydenta doradca ds. bezpieczeństwa narodowego zazwyczaj nie musi być zatwierdzany w Senacie. McMaster musiał jednak stanąć przed komisją, ponieważ - inaczej niż pozostali wojskowi z ekipy Trumpa - zdecydował się na pozostanie w służbie czynnej, a generałowie, gdy otrzymują awans lub zmieniają stanowisko, muszą uzyskać na to zgodę Senatu.

"Przytłaczającą większością zagłosowano za zatwierdzeniem jego statusu trzygwiazdkowego generała w służbie czynnej" - powiedział dziennikarzom członek komisji, republikański senator John McCain. Dodał, że jest przekonany, iż cały Senat zatwierdzi generała McMastera na stanowisku doradcy Trumpa.

W roli prezydenckiego doradcy, którą pełni od 20 lutego, McMaster zastąpił emerytowanego generała piechoty morskiej Michaela Flynna, który na żądanie Trumpa złożył 13 lutego rezygnację po przyznaniu się do przedstawienia wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi "niekompletnych informacji dotyczących rozmów telefonicznych z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie" Siergiejem Kislakiem.

Urodzony w roku 1962 McMaster jest odznaczonym za męstwo weteranem operacji "Pustynna Burza" w Iraku w 1991 roku, jak też późniejszych działań w Afganistanie i Iraku. Powierzenie mu stanowiska doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego zostało przyjęte jednoznacznie pozytywnie przez polityków z obu partii reprezentowanych w Kongresie.

McMaster jest jednocześnie nowym szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. (PAP)

ulb/ ap/