Rafalska uczestniczyła w poniedziałek w konferencji "Więcej funduszy UE na inwestycje drogowe w miastach", gdzie mówiła m.in. że środki, które wspierają rozwój infrastruktury przekładają się na rynek pracy, rozwój samorządu i szanse, które tworzy on dla przedsiębiorców.

Rafalska pytana przez dziennikarzy o program 500 plus mówiła o odbywających się spotkaniach roboczych z realizatorami świadczeń rodzinnych i wychowawczych. "Mamy konkretne propozycje przez nich zgłaszane, które na przykład dotyczą obaw, co do obsługi nowych okresów zasiłkowych, bo będzie wielka kumulacja w tym roku. We wrześniu kończy się ważność tych decyzji, czyli znowu miliony osób będzie składało (wnioski - PAP) i to będą różne okresy dla jednych świadczeń, różne dla drugich świadczeń" - powiedziała.

Dodała, że resort będzie chciał, by to były wspólne terminy - jeżeli ktoś składa wniosek o zasiłek rodzinny w sierpniu, to by mógł też wtedy złożyć również wniosek o świadczenie z programu 500 plus. "Czyli będziemy chcieli praktycznie podejść do niektórych rozwiązań, żeby odciążyć tę i konieczność chodzenia z wnioskami i konieczność obsługi przez samorządy" - mówiła minister.

Rafalska zapewniła, że nie są na razie brane pod uwagę nowe progi dochodowe dla osób ubiegających się o 500 plus ani nowa wysokość świadczeń. "Tym bardziej, że będziemy musieli też wypłacać więcej tych świadczeń, jeżeli będzie się rodziło więcej dzieci" - powiedziała.