Do tragedii doszło około godziny 9 w miejscowości Dybki. Na prostej drodze zderzył się ciężarowy mercedes z osobowym oplem i peugeotem. "Najprawdopodobniej przyczyną było uszkodzenie opony; samochód zjechał na przeciwny pas i uderzył w pozostałe auta" - powiedział PAP Andrzej Lewicki z radomskiej komendy policji.

Jak poinformował Lewicki, na miejscu zginęły trzy z czterech osób z peugeota; jedna w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Do szpitala trafiły też trzy osoby z opla. Kierowca ciężarówki nie ucierpiał w wypadku.

Jak podaje policja, droga krajowa nr 8 jest całkowicie zablokowana. Objazdy prowadzą przez obwodnicę Ostrowi do miejscowości Brok i dalej do Poręby do drogi wojewódzkiej prowadzącej do S8. (PAP)