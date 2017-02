Morawiecki powiedział dziennikarzom na pokładzie samolotu do Paryża, że cieszy się, iż po 10-letniej przerwie wznawiane są spotkania szefów resortów finansów w formacie Trójkąta Weimarskiego.

„Jako trzy państwa, które leżą bardzo blisko siebie, centralnie położone w UE, możemy odegrać teraz bardzo pozytywną rolę w tych niespokojnych czasach” – ocenił wicepremier. Wyjaśnił, że ma na myśli stabilizację nastrojów w UE po kryzysie Brexitu, w trakcie kryzysu migracyjnego i w trakcie kryzysu finansowego i gospodarczego, w którym cały czas się znajdujemy.

„Myślę, że bardzo wyraźnie widać, że staramy się stabilizować sytuację w Europie i dbać o wspólną politykę w kluczowych obszarach, takich jak: polityka podatkowa, podejście do Brexitu, wyważenie roli regulacyjnej Komisji Europejskiej z punktu widzenia zasad jednolitego rynku europejskiego, aby nie wpadać w skrajności (…), ale żeby też nie było jednolitego rynku a la carte, do wyboru do koloru dla każdego” – powiedział.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o podejście do Brexitu, to zgadza się, że teraz trzeba twardo negocjować, skoro brytyjska premier Theresa May w taki a nie inny sposób określiła „linię demarkacyjną” stanowiska negocjacyjnego.

„Mamy wspólną agendę – co mnie bardzo cieszy – w zakresie unikania opodatkowania, walki z rajami podatkowymi, wypracowywania wspólnych zasad opodatkowywania korporacji” – zaznaczył Morawiecki. Podkreślił, że jest to o tyle ważne, że Niemcy i Francja mają wiele globalnych korporacji, którym też zdarza się różnie traktować państwa, w których inwestują.

„Podjęcie tego dialogu uważam za bardzo pozytywne. Także rozmowy na Ecofin idą w dobrym kierunku wypracowania wspólnej bazy podatkowej, unikania poszczególnych mechanizmów cen transferowych, jak również wyłowienia tych rodzajów transakcji podatkowych (…), które prowadzą do unikania opodatkowania” – tłumaczył dziennikarzom Morawiecki.

Dodał, że kolejny ogromny obszar szerokiej współpracy to podatek VAT, który jest dla Polski gigantycznym wyzwaniem. „Bardzo ściśle współpracujemy tutaj również z Komisją Europejską. Jednak jedno pole działania to obszar Polski – zacieśnienie różnych mechanizmów, poprzez które VAT wypływał (…), za które się zabieramy. W kontekście europejskim – bo o tym rozmawiamy – staramy się współpracować z KE bardzo blisko, aby wszystkie nasze działania miały aprobatę KE” – powiedział.

Wyjaśnił, że rozmowy w Paryżu będą dotyczyć także unii rynków kapitałowych, z którą Polsce także jest po drodze. Według niego na Brexicie mogą skorzystać także partnerzy niemieccy i francuscy, którzy będą mogli wejść w przestrzeń niejako zarezerwowaną do tej pory dla Wielkiej Brytanii.

„Dla nas jest to o tyle ważne, że mamy niedorozwinięty rynek kapitałowy w porównaniu do rynków zachodnioeuropejskich, nie mówiąc już o USA, gdzie firmy w 70 proc. pozyskują finansowanie z rynków kapitałowych (…). A wiec jest co robić i tutaj też mamy wspólne interesy, co mnie bardzo cieszy" - mówił.

W Paryżu w środę po południu odbędzie się spotkanie Trójkąta Weimarskiego na szczeblu ministrów finansów. Wezmą w nim udział - oprócz wicepremiera Morawieckiego - także minister gospodarki i finansów Francji Michel Sapin i minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble. Tematem spotkania będą negocjacje ws. Brexitu, projekty na rzecz wzmocnienia UE oraz walka z oszustwami podatkowymi i finansowaniem terroryzmu. (PAP)