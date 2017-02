„Kierujemy do rządu i na następnym posiedzeniu będzie ustawa o spółdzielniach rolników” - powiedział Jurgiel podczas konferencji prasowej w Krakowie. Jak zaznaczył, nowe prawo będzie wzorowane na rozwiązaniach francuskich.

„Ono da szanse producentom rolnym na skupianie się wokół poszczególnych branż, poszczególnych działań czy usług. We Francji rolnik należy do pięciu spółdzielni rolników i te spółdzielnie mają konkretne cele i zadania - to umożliwia zwiększenie konkurencyjności poszczególnych podmiotów” - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych ma zachęcić rolników do tworzenia spółdzielni.

"Celem proponowanych uregulowań jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Polegałyby one w szczególności na wyłączeniu podmiotów, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników, z niektórych obowiązków fiskalnych" – informował w ub.r. resort rolnictwa.

Dotyczyłoby to także tzw. związków spółdzielni rolników, co powinno sprzyjać dalszej konsolidacji.

Nowe przepisy mają poprawić efektywność gospodarowania producentów rolnych. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej skutkuje m.in. dużym rozproszeniem podaży, natomiast dynamicznie postępuje proces konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny).

Według MRiRW, w przypadku wielu sektorów produkcji rolnej widoczne są rosnące dysproporcje między skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta) a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę. Jak wynika z projektu, zadaniem utworzonych podmiotów gospodarczych (spółdzielni) będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz gospodarstw rolnych swoich członków poprzez: planowanie produkcji, dostosowywanie jej skali i jakości do oczekiwań rynku, koncentrowanie podaży oraz popytu na środki produkcji.

Spółdzielnie rolników będą także mogły prowadzić przetwórstwo produktów rolnych dostarczonych przez swoich członków, przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty, prowadzić handel, świadczyć usługi na rzecz swoich członków związane z wytwarzaniem przez nich produktów rolnych. Ponadto zakłada się, że spółdzielnie będą mogły upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami - zaznaczył resort. (PAP)