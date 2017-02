Powołując się na rządowe dane w sprawie uchodźców, media ujawniają, że około 300 osób z łącznej grupy 957 imigrantów przyjętych od 2015 r. przez Lizbonę wyjechało do innych krajów Unii Europejskiej.

„W większości przypadków udali się oni do Niemiec skuszeni lepszymi warunkami socjalnymi, jakie oferuje ten kraj” - powiedział PAP pragnący zachować anonimowość przedstawiciel Meczetu Centralnego Lizbony.

Także jeden z członków kierownictwa Portugalsko-Arabskiego Instytutu Współpracy (ILAC) potwierdził, że przyjęci przez Lizbonę uchodźcy nie przywiązują się do Portugalii i wyjeżdżają z rodzinami do bogatszych państw UE, głównie do Niemiec. Również ten rozmówca PAP zastrzegł sobie anonimowość.

Według lizbońskiego dziennika „Diario de Noticias” socjalistyczny rząd Antonio Costy nie tylko nie poczuwa się do odpowiedzialności w związku z opuszczaniem kraju przez przyjętych przez Lizbonę uchodźców, ale też odmawia podania dokładnej liczby przyjętych imigrantów, którzy wyjechali z Portugalii.

„Z zebranych przez nas danych wynika, że prawie 300 uchodźców uciekło z naszego kraju, z czego tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy blisko 100 osób. Komisja Europejska uważnie obserwuje to zjawisko, które widoczne jest również w kilku innych państwach UE, jakie przyjęły uchodźców” - napisał „Diario de Noticias”.

Tymczasem w ocenie Moniki Frechaut z Portugalskiej Rady ds. Uchodźców (CPR), instytucji, która przyjęła uchodźców, opuszczanie przez nich terytorium Portugalii jest zjawiskiem złożonym, które nie może być określane mianem „ucieczki”.

„Osób tych nikt nie pozbawił wolności, więc mówienie o ucieczce jest niewłaściwe. Opuszczając Portugalię robią to z różnych powodów, np. w celu poszukiwania innych członków swojej rodziny, czy z chęci zapewnienia sobie i swoim bliskim lepszych warunków do życia na terenie Unii Europejskiej. Bez wątpienia szanse na pracę np. na niemieckim rynku są lepsze niż w Portugalii” - powiedziała PAP przedstawicielka CPR.

W ramach kwotowego systemu rozdziału uchodźców Bruksela przydzieliła w 2015 r. Lizbonie blisko 4300 imigrantów. Do Portugalii trafili głównie obywatele Syrii, Iraku oraz Erytrei. W ub.r. premier Costa zadeklarował gotowość do przyjęcia dodatkowych 5700 osób.