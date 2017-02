Nowy portal, co w pełni zrozumiałe, wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród internautów, co znalazło swe odzwierciedlenie w setkach, jeśli już nie tysiącach komentarzy zamieszczanych w serwisach społecznościowych. Jeden z użytkowników Twittera – Grzegorz Dąbrowski odkrył, że kolaż znajdujący się na głównej stronie został skopiowany z innego portalu: Wirtualne Media. Pisaliśmy o tym 10 lutego: Bartłomiej Misiewicz stworzył portal do "walki z dezinformacją". I złamał prawo autorskie?

- Rzecznik prasowy MON Bartłomiej Misiewicz uruchomił serwis Dezinformacja.net, który „demaskując kampanie dezinformacyjne, pokazując technikę dezinformacji i wskazując na inspiratorów, będzie starał się być dla Państwa przewodnikiem”. W głównej grafice na stronie znalazło się zestawienie pierwszych stron dzienników wykorzystywane przez Wirtualnemedia.pl, przy czym „Gazetę Polską Codziennie” zastąpił „Dziennik Gazeta Prawna”. W sobotę grafikę usunięto, a redakcja przeprosiła za jej użycie - czytamy na serwisie Wirtulanemedia.pl.