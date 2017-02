"Idziemy cały czas tą drogą, która nas doprowadzi i to już niedługo do prawdy, do zwycięstwa" - mówił prezes PiS w wystąpieniu przed Pałacem Prezydenckim.

"To co dzisiaj widzimy, to nic innego, jak furia, rozpacz i strach tych, którzy boją się prawdy, ale prawda zwycięży, Polska zwycięży, zdrajcy przegrają" - powiedział Kaczyński.