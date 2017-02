Lelów: Chasydzi obchodzą 203. rocznicę śmierci cadyka Dawida Bidermana

Kilkuset ortodoksyjnych Żydów - chasydów z całego świata – przybyło już do Lelowa (Śląskie), by jak co roku modlić się u grobu cadyka Dawida Bidermana i uczcić rocznicę jego śmierci. Pielgrzymi pozostaną tam do niedzieli.