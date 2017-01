”Jak co roku 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz Birkenau, chyląc czoła przed ofiarami nazistowskiego terroru i ludobójstwa jednoczymy się we wspólnocie pamięci i dojrzałej odpowiedzialności za to, by takie wydarzenie już nigdy nie powróciło" - napisała Beata Szydło w liście odczytanym przez pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Jak podkreśliła premier, Holokaust - niewysłowiona zbrodnia dokonana przez nazistowskie Niemcy - to "jedna z najbardziej tragicznych kart w dziejach świata". "Wspominamy dziś niewyobrażalny dramat narodu żydowskiego i oddajemy hołd pomordowanym. Szukamy słów, którymi moglibyśmy wyrazić ból ludzkiego nieszczęścia czasu wojny. Tu, na polskiej ziemi, na gruzach getta, gdzie po latach powstało muzeum stanowiące metaforę żydowskich losów w Polsce i wspólnej tysiącletniej historii Polaków i Żydów, przywołujemy także wspomnienie postaw Polaków wobec Zagłady. Pamiętamy o tysiącach naszych rodaków, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów" - dodała.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - jak podkreśliła Szydło w liście - to "moralny nakaz czynienia wszystkiego, by czas wojny nigdy nie powrócił". "To nasze wspólne zobowiązanie do przypomnienia o Shoah, docieranie do jego przyczyn i przechowywanie tego dziedzictwa w pamięci pokoleń. To także dzień wielkiej nadziei i wiary w przyszłość wolną od uprzedzeń i nienawiści" - dodała.

Fundamentem, na którym można budować taką przyszłość jest - zdaniem szefowej rządu - "pamięć wielokrotnie nazywana ojczyzną Żydów". "Dziś, gdy jej płomień rozświetla wspomnienie o tych, którzy odeszli, musimy raz jeszcze stanowczo zadeklarować, że będziemy strzec tego, co dla nas najcenniejsze: pokoju i postawy szacunku dla drugiego człowieka. Taką lekcję musimy wyciągnąć z przeszłości, byśmy mogli budować lepszą przyszłość" - dodała.

27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.