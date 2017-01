"Idziemy tą samą drogą. Zarówno dla Polski, jak i dla Łotwy najważniejsze jest w tej chwili bezpieczeństwo w naszym regionie i oczywiście przetrwanie Unii Europejskiej, a więc znalezienie takich rozwiązań, które będą do przyjęcia dla wszystkich państw członkowskich i będą skutkowały tym, że Unia będzie po tych zmianach (...) jeszcze mocniejsza" - powiedziała Szydło w czwartek na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu.

Premier powiedziała też, że ważną kwestią w rozmowach z szefem łotewskiego rządu było bezpieczeństwo energetyczne. Podkreśliła, że Polska nie zgadza się z decyzjami Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal.

W 2009 r. OPAL-owi przyznano na 22 lata wyjątkowe traktowanie w ramach unijnego III pakietu energetycznego - rosyjski koncern Gazprom miał rezerwację 50-proc. przepustowości OPAL-u - gazociągu biegnącego na terenie Niemiec równolegle do polsko-niemieckiej granicy, o maksymalnej przepustowości ok. 35 mld m sześc., który stanowi przedłużenie ułożonego na dnie Bałtyku gazociągu Nord Stream.

Dzięki nowej decyzji KE z października 2016 r. do 2033 roku Rosjanie mogliby wykorzystywać 80 proc. przepustowości OPAL-u. Większy przesył OPAL-em oznaczałby możliwość zwiększenia przesyłu Nord Streamem i zmniejszenie roli Ukrainy jako kraju tranzytowego. W grudniu ub. roku polski rząd zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości UE rozstrzygnięcie KE w tej sprawie. Tuż przed końcem ub. roku Trybunał Sprawiedliwości UE wstrzymał wykonanie decyzji KE ws przyznania Gazpromowi dostępu do 80 proc. przepustowości gazociągu Opal.

Ponadto na czwartkowej konferencji prasowej premier Szydło podziękowała premierowi Łotwy za opiekę nad mniejszością polską. Podkreśliła też, że Polska i Łotwa, to dwa kraje, które mają bardzo wiele wspólnych tematów i projektów.