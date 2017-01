Francja: Bezrobocie w ub. roku spadło po raz pierwszy od 2007 roku

Bezrobocie we Francji spadło w ub. roku o 3 proc. - podało we wtorek francuskie ministerstwo pracy. To pierwszy roczny spadek po ośmiu kolejnych latach wzrostu od 2007 roku, czyli od czasów sprzed kryzysu finansowo-gospodarczego.