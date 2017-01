"Póki co NATO ma się dobrze i nie widzę tutaj żadnych działań, które miałyby doprowadzić do osłabienia Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział Duda w RMF FM pytany, czy w Polakach wypowiedź Trumpa nie budzi zaniepokojenia.

Prezydent odnosząc się do decyzji szczytu NATO w Warszawie dotyczących obecności Sojuszu w naszej części Europy podkreślił, że "już w tej chwili mamy wojska amerykańskie w Polsce, które już przekroczyły naszą granicę". Jak dodał, zwiększona obecność NATO w naszej części Europy jest faktem. "To jest to co najbardziej nas interesuje" - zaznaczył.

Na pytanie, czy nie obawia się, że Trump zechce to odwrócić, odparł: "To ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie. To raczej pokazuje na żywotność Sojuszu, a nie na to, żeby z Sojuszem miało stać się coś złego". Podkreślił, że w otoczeniu Trumpa jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, są raczej osoby, które doświadczenie w strukturach NATO mają.

Trump ocenił NATO jako organizację przestarzałą, ponieważ "zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu". "NATO ma problemy. Jest przestarzałe, ponieważ zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu. Po drugie, kraje (członkowskie) nie płacą tyle, ile powinny" - mówił Trump, podkreślając, że jest to "nie fair". Jak dodał, Sojusz nie zatroszczył się o walkę z terroryzmem. "Abstrahując od tego, uważam NATO za bardzo ważne" - podkreślił.