Według źródeł dyplomatycznych PAP na Downing Street premier Wielkiej Brytanii planuje w najbliższych dniach rozmowę z polską premier na temat przedstawionego we wtorek planu Wielkiej Brytanii dotyczącego wyjścia z UE.

"Pani premier Szydło przedstawi swoją opinię w sprawie brytyjskiego pomysłu na Brexit. Kluczowe są tu prawa Polaków, zobowiązania budżetowe oraz przyszłe relacje handlowe z Wielką Brytanią" - poinformował PAP Szymański.

"Jesteśmy przekonani, że obywatele UE przebywający w Wielkiej Brytanii powinni być traktowani równo i zachować swoje prawa pracownicze oraz dostęp do usług publicznych i systemu zabezpieczenia społecznego" - mówił wiceminister.

W jego ocenie "ważne jest osiągnięcie bardzo precyzyjnego i legalnie wiążącego porozumienia, które zapewni maksymalną przejrzystość dla naszych obywateli w każdej możliwej sytuacji".

Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE jeszcze się nie rozpoczął. Według zapowiedzi rząd brytyjski planuje formalnie rozpocząć procedurę Brexitu przed końcem marca. Jedną z ważnych kwestii tych negocjacji będą prawa obywateli UE mieszkających na Wyspach. Największą grupę stanowią Polacy. Według stanu z końca 2015 r. w Wielkiej Brytanii mieszka 916 tys. polskich obywateli. Istotne będą także zobowiązania finansowe Londynu wobec unijnego budżetu do 2020 r.

May zapowiedziała we wtorek, że Wielka Brytania wraz z wyjściem z Unii Europejskiej opuści także wspólny rynek UE i będzie chciała wynegocjować nowe porozumienie o wolnym handlu, bez zachowania dotychczasowych czterech swobód. Jak podkreśliła, Brexit musi też oznaczać kontrolę nad migracją.

Przedstawiony przez May plan brytyjska prasa określa jako "twardy Brexit"; oznacza to poświęcenie brytyjskiego członkostwa we wspólnym rynku na rzecz kontrolowania migracji.

Według źródeł PAP na Downing Street nie ma jeszcze konkretnej daty rozmowy, ale polska premier jest wśród unijnych liderów, z którymi May będzie chciała porozmawiać. Najprawdopodobniej jeszcze we wtorek brytyjska premier będzie rozmawiała z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, francuskim prezydentem Francois Hollande'em, a także przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem.

O komentarz na temat planu May polscy dziennikarze prosili premier Szydło we wtorek rano na konferencji prasowej, jeszcze przed oficjalnym wystąpieniem szefowej brytyjskiego rządu. Szydło podkreśliła, że dla Polski istotne jest, by współpraca z Wielką Brytanią, zarówno gospodarcza, jak i w zakresie bezpieczeństwa, pozostała tak dobra, jak do tej pory. Dodała, że ważne jest też "zagwarantowanie praw dla polskich obywateli". "Na pewno dla nas wszystkich istotne jest to, by Wielka Brytania i UE ze sobą mogły współpracować" - zaznaczyła szefowa rządu.