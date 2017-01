Dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu będzie to "antyizraelskie spotkanie".

Międzynarodowa konferencja w sprawie Bliskiego Wschodu, której założeniem jest rozwiązanie oparte na zagwarantowaniu istnienia dwóch państw - Izraela i Państwa Palestyńskiego - ma tę słabość, że nie będą w niej uczestniczyli razem obaj najwyżsi przedstawiciele tych krajów - przyznał Hollande.

Celem konferencji jest potwierdzenie poparcia wspólnoty międzynarodowej dla formuły dwóch państw - oświadczył prezydent w wystąpieniu skierowanym do korpusu dyplomatycznego akredytowanego we Francji.

To spotkanie - dodał, wskazując na jego konkretne tematy możliwe do omówienia mimo zapowiedzianej nieobecności przedstawiciela Izraela - powinno przyczynić się do zaproponowania rozwiązań w zakresie rozbudowywania "z korzyścią dla Palestyńczyków i Izraelczyków infrastruktury" oraz "rozwijania wymiany między obu społeczeństwami obywatelskimi".

Oczekuje się, że w spotkaniu weźmie udział 70 delegacji zagranicznych i międzynarodowych, które zajmą się konkretnymi wnioskami.

Tymczasem Izrael zakomunikował w czwartek, że nie wyśle swego przedstawiciela, ponieważ uważa paryskie spotkanie za zwołane w złych intencjach i "pozbawione znaczenia".

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas potwierdził, że przybędzie do Paryża i spotka się z prezydentem Francji w dniu 15 stycznia.

Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek dosłownie, że planowana na 15 stycznia paryska konferencja w sprawie Bliskiego Wschodu, to "palestyńskie oszustwo pod auspicjami Francji".

Według przewidywań Benjamina Netanjahu nowy szczyt w Paryżu zakończy się kolejnym aktem międzynarodowego potępienia izraelskiej polityki tworzenia enklaw-osiedli na okupowanym terytorium Palestyny.

Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji uchwalonej 23 grudnia potępiła tę politykę tworzenia faktów dokonanych, czyli nielegalne w świetle prawa międzynarodowego żydowskie osadnictwo na terenach okupowanych. (PAP)