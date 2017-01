"Unia Europejska to piękny polityczny projekt, który czerpie siłę ze swej różnorodności. W tych burzliwych czasach, gdy Europie zagrażają wszelkiego sortu nacjonaliści i populiści, potrzebujemy wizjonerów, budujących mosty i kompromisy. Chce być jednym z nich" - oświadczył Verhofstadt w nagraniu wideo, opublikowanym w piątek w internecie.

63-letni flamandzki polityk zasiada w europarlamencie od 2009 r. i jest przewodniczącym frakcji Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE); to czwarta co do wielkości grupa polityczna w PE. W latach 1999-2008 był premierem Belgii.

Jest zwolennikiem pogłębiania integracji europejskiej i federalizacji UE. W 2005 roku wydał książkę pt. "Stany Zjednoczone Europy", w której proponuje utworzenie federacji krajów europejskich, które chcą zacieśniać integrację.

Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego na styczniowej sesji plenarnej, w połowie swojej pięcioletniej kadencji. Swoich kandydatów zaproponowały niemal wszystkie frakcje w PE, z wyjątkiem skrajnej prawicy. Główna batalia rozegra się jednak zapewne pomiędzy kandydatami dwóch największych grup: chadekiem Antonio Tajanim oraz socjaldemokratą Giannim Pittellą. Obaj pochodzą z Włoch.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2014 r. między chadekami i socjalistami przez pierwszą połowę obecnej kadencji PE na jego czele PE stał socjaldemokrata Martin Schulz, a przez drugą połowę funkcję tę ma pełnić przedstawiciel chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej.

Wbrew uzgodnieniom z 2014 r. socjaliści wystawili jednak swojego kandydata, ponieważ uznali, że przejęcie funkcji szefa PE przez chadeka zakłóci równowagę między głównymi siłami politycznymi na najwyższych stanowiskach w UE. Chadecy kierują już Komisją Europejską (Jean-Claude Juncker) oraz Radą Europejską (Donald Tusk). Socjalistką jest szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)