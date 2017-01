Na spotkaniu z mediami Park Geun-hie powiedziała, że jej długoletnia przyjaciółka Czoi Sul Sil jest "jedynie jej znajomą" i zaprzeczyła, że Czoi miała nadmierne i szerokie wypływy na sprawy państwowe - podała agencja Yonhap.

Było to pierwsze publiczne pojawienie się prezydent Korei Południowej po odsunięciu jej 9 grudnia od władzy przez parlament. Park oskarżana jest o płatną protekcję i korupcję. Szefowa państwa została zawieszona w obowiązkach do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który ma 180 dni na to, by zbadać, czy były wystarczające podstawy prawne do wszczęcia procedury impeachmentu. Do tego czasu obowiązki szefa państwa przejął premier Hwang Kio Ahn.