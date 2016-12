Na wniosek Rady Ministrów prezydent wydał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 2 (SNMCMG2) w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim od 1 stycznia do 6 lipca 2017 r. Polska Marynarka Wojenna z okrętem Kontradmirał X. Czernicki obejmie dowodzenie tym zespołem. Polski kontyngent będzie liczył do 70 żołnierzy.

Prezydent wydał także postanowienie o przedłużeniu do 30 czerwca 2017 r. okresu użycia PKW w siłach międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Kontyngent będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

Inne postanowienie prezydenta przedłuża okres użycia PKW w natowskiej misji szkoleniowo-doradczej Resolute Support w Afganistanie do 30 czerwca 2017 r. Kontyngent będzie liczył do 250 żołnierzy i pracowników wojska, w tym do 50 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Polski.

Okres użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej został przedłużony do 30 czerwca 2017 r. Kontyngent będzie liczył do dwóch żołnierzy.

Postanowienia prezydenta dotyczą także przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wielonarodowej operacji Inherent Resolve w Kuwejcie, Iraku i Katarze do 30 czerwca 2017 r. Kontyngent w ramach tej misji wymierzonej przeciw tzw. Państwu Islamskiemu będzie liczył do 150 żołnierzy i pracowników wojska.

Wchodzący w skład sił tej samej operacji polski kontyngent stacjonujący w Iraku, Jordanii i Kuwejcie będzie do 30 czerwca 2017 liczył do 80 żołnierzy i pracowników wojska, w tym do 10 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie w kraju.

Lotnicze wsparcie operacji Inherent Resolve (OIR) na Bliskim Wschodzie to pierwsza zagraniczna misja polskich F-16. Obecnie kontyngent tworzą głównie żołnierze z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Personel naziemny zmienia się co sześć miesięcy, piloci co trzy miesiące.

W kontyngentach wojskowych za granica służy obecnie ok. 660 wojskowych.