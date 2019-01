Podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapewniała, że mimo ataku na prezydenta Pawła Adamowicza Gdańsk nadal będzie miastem otwartym. Prezydent Gdańska został raniony przez nożownika na scenie podczas imprezy związanej z finałem WOŚP. Doznał poważnych obrażeń klatki piersiowej i brzucha, przeszedł wielogodzinną operację i walczy o życie w szpitalu.



- Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak do tego mogło dojść, że człowiek zaatakował nożem niewinnego człowieka. Musimy podkreślić, że prezydent Paweł Adamowicz jest osobą całkowicie otwartą. Prezydent cały czas spotykał się z mieszkańcami, bo to najważniejsza część jego prezydentury. Jestem pewna, że kiedy Paweł Adamowicz wróci do zdrowia, to się nie zmieni. Bo Gdańsk jest miastem solidarnym i otwartym - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.