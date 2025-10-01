Sprawiedliwość klimatyczna trafia do Trybunału ONZ

Prawnik Julian Aguon wraz z organizacją studencką z Pacyfiku (PISFCC) zostali uhonorowani za wniesienie sprawy sprawiedliwości klimatycznej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS). Organ sądowniczy ONZ wydał w czerwcu opinię, że bogate kraje uprzemysłowione mają szczególne obowiązki w zakresie polityki na rzecz klimatu. Uznano, że brak działań może naruszać prawo międzynarodowe.

Aktywiści walczący z juntą i dezinformacją

Mająca siedzibę w Sztokholmie Fundacja Right Livelihood wyróżniła również tajną grupę aktywistów Justice For Myanmar, walczącą z juntą wojskową oraz b. ministrę cyfryzacji Tajwanu Audrey Tang za stworzenie mapy dostępności maseczek w czasie pandemii koronawirusa, a także za walkę z dezinformacją. Czwartym laureatem są wolontariusze z rozdającej żywność w ogarniętym wojną domową Sudanie organizacji Emergency Response Rooms.

Historia i znaczenie nagrody Right Livelihood Award

Nagroda Right Livelihood Award, ufundowana przez szwedzko-niemieckiego finansistę i filantropa Jakoba von Uexkuella, przyznawana jest od 1980 roku za zasługi, które zdaniem jej twórcy są ignorowane przez komitety noblowskie. W przeszłości zdarzało się jednak, że laureaci otrzymywali później Pokojową Nagrodę Nobla. Tak było w przypadku m.in. kongijskiego ginekologa i obrońcy praw kobiet Denisa Mukwege oraz ukraińskiej prawniczki Ołeksandry Matwijczuk, szefowej Centrum Wolności Obywatelskich. Ogłoszenie laureata tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla nastąpi 10 października w stolicy Norwegii Oslo.