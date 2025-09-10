Zełenski: rosyjskie drony wymierzone w Polskę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej osiem z wystrzelonych przez Rosję dronów było wymierzonych w Polskę. Uznał to za groźny precedens. Równocześnie wezwał sojuszników do odpowiedzi na rosyjskie ataki.

Rosja wystrzeliła setki dronów i rakiet - naruszona polska przestrzeń powietrzna

W nocy z 9 na 10 września 2025 r. Rosja wystrzeliła 415 dronów i 40 rakiet, z czego kilka naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Uruchomiono naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

Trwają poszukiwania dronów, które spadły w Polsce

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zakończono działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa po incydentach. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły już do standardowej działalności operacyjnej. W dalszym ciągu trwają poszukiwania dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Ustalane są miejsca, gdzie mogły one spaść.