Brutalne ataki na agentów piłkarskich w Szwecji

Ostatnie miesiące przyniosły serię brutalnych ataków, w które zamieszani byli agenci piłkarscy. Podczas jednego z takich zdarzeń oddano strzały w stronę willi jednego z menedżerów, powiązanego z rekordowym transferem Viktora Gyökeresa ze Sportingu CP do Arsenalu. Kwota transakcji między klubami wyniosła 63,5 mln funtów.

W grudniu 2024 r. podobny incydent miał miejsce w Goeteborgu. Wówczas ostrzelano dom innego agenta. Kilka tygodniu później z kolei eksplodowała bomba podłożona pod samochodem kolejnego menedżera.

Powiązania agentów piłkarskich z gangami i przestępczością

Inspektor Per Engstroem, szef krajowego wydziału operacyjnego przyznał, że zebrane w tych sprawach informacje pozwalają przypuszczać, że wiele z tych osób ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania ze środowiskami kryminalnymi. Chodzi też o kontakt z najgroźniejszymi gangami w Szwecji.

Policja weryfikuje 150 agentów FIFA w Szwecji

Śledztwa w sprawie tych ataków są w toku. Jednocześnie szwedzka policja zdecydowała się prześwietlić całą branżę agentów i menedżerów piłkarskich. Jak wynika z danych szwedzkiej federacji piłkarskiej, może chodzić nawet o 150 osób z licencjami FIFA. Zdaniem funkcjonariuszy chodzić może przede wszystkim o unikanie podatków, pranie pieniędzy oraz szantaż. Zwrócono także uwagę na działalność nielegalnych pośredników, związanych przede wszystkim z niższymi ligami i w piłką młodzieżowej.