„Umowa handlowa między USA a UE (…) jest najmniej niekorzystnym z możliwych scenariuszy”, który „zapewnia przynajmniej pewność i bezpieczeństwo” – napisał dziennik. Według gazety, Waszyngton „również potrzebował porozumienia” ze swoim największym partnerem handlowym, jakim jest UE.

Jak zauważył „El Mundo”, w wyniku umowy USA „ostatecznie zastąpią Rosję jako dostawca energii do UE”, a Hiszpania „gwałtownie zwiększy swoją zależność od amerykańskiego gazu”, rezygnując z energii jądrowej.

UE zobowiązała się do zakupu energii z USA o łącznej wartości 750 mld euro. Choć według „El Mundo” pozwoli zmniejszyć to zależność od Rosji, ale „powinno również skłonić Europę do zdecydowanego postawienia na suwerenność energetyczną”.

Z kolei dziennik „El Pais” podkreślił, że choć poziom wymiany handlowej między Hiszpanią a USA nie jest specjalnie wysoki, to niektóre sektory odczują ograniczenia handlowe. Dotyczy to m.in. wina, oliwy z oliwek, przemysłu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz chemii i farmaceutyków.

Podczas niedzielnego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w szkockim Turnberry ogłoszono warunki porozumienia handlowego między UE a USA, na podstawie którego ustanowiono stawkę celną w wysokości 15 proc., obejmującą przeważającą część eksportu UE do USA, w tym samochody.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP)

mrf/ ap/