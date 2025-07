Walce z ogniem sprzyja też wilgotność powietrza sięgająca 40 proc.

Olbrzymi pożar we Francji. Prawie 1000 strażaków stara się "zdusić" ogień, ewakuowano mieszkańców

Pożar rozpoczął się w czwartek wieczorem. W piątek rano władze poinformowały, że do akcji ratunkowej skierowano 973 strażaków, wspartych przez 320 jednostek sprzętu. Strażacy czekają na wznowienie akcji gaśniczej z powietrza.

Około 30 funkcjonariuszy skierowano do zapewnienia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. 104 osoby zostały ewakuowane do tymczasowych schronień.

W pożarze lekko rannych zostało dwóch strażaków. Władze poinformowały w piątek rano, że na razie nie można ocenić skali ewentualnych zniszczeń.

Francja w ogniu. To już kolejny pożar w okolicach Marsylii

Jest to drugi tak znaczący pożar w okolicy Marsylii w ostatnich tygodniach. 8 lipca ogień spustoszył 750 hektarów pomiędzy Pennes-Mirabeau i Marsylią; pożar zaczął się wówczas od płonącego samochodu i rozszerzył się, dochodząc do obrzeży Marsylii. 60 domów zostało zniszczonych bądź nie nadaje się już do zamieszkania.