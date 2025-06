"Miałem do czynienia z obydwoma (tymi krajami) i oba były zmęczone, wyczerpane. Walczyły bardzo, bardzo ciężko i bardzo brutalnie, bardzo gwałtownie, i obydwa były zadowolone, że mogą wrócić do domu" - powiedział Trump, pytany o to, dlaczego jest pewny, że konflikt między Izraelem i Iranem się zakończył. Przyznał jednak, że możliwe jest, że walki rozpoczną się pewnego dnia ponownie. "Może niedługo się zacznie" - dodał.

Ocenił też, że Iran nie będzie "znowu angażować się w biznes nuklearny".

"Myślę, że już mają dość" - powiedział. Ponownie oznajmił, że amerykańskie bombardowania zniszczyły irańskie instalacje. Powołał się przy tym na izraelskie ustalenia i wypowiedzi irańskich władz. (PAP)