Start ma się odbyć ok. godz. 8.30 czasu lokalnego (godz. 14.30 w Polsce). To już druga zmiana terminu rozpoczęcia misji. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja, a przełożono go na 8 czerwca.

Ax-4 będzie czwartą komercyjną załogową wyprawą realizowaną przez Axiom Space. Udział Polaka w tej misji to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a ESA na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji naukowo-technologicznej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

W skład misji Ax-4 wchodzą: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni; Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) – specjalista; Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) – specjalista. Astronauci mają spędzić na stacji 14 dni.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie - po Mirosławie Hermaszewskim.