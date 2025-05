Co mogą zrobić sądy?

Administracja Trumpa wielokrotnie już ignorowała wyroki sądów, w tym decyzję Sądu Najwyższego, który nakazał jej podjąć starania, by sprowadzić z powrotem do USA omyłkowo deportowanego migranta Kilmara Abrego Garcię - przypomina Reich.

Co mogą zrobić sądy, skoro administracja Trumpa otwarcie sprzeciwia się ich decyzjom? Dysponują mocą uznawania takiego postępowania za obrazę sądu, co w praktyce oznacza, że sędziowie mogą nakładać kary lub wręcz skazywać na karę więzienia kolejnych prawników Trumpa, postępując w górę ich hierarchii, aż do administracji federalnej - wyjaśnia autor.

Debata nad nową ustawą podatkową Trumpa

Jednak w Kongresie trwa obecnie debata nad nową ustawą podatkową Trumpa, nazywaną „One Big Beautiful Bill Act”; w czwartek nad ranem głosami Republikanów przyjęła ją Izba Reprezentantów.

W tekście ustawy ukryta jest klauzula, która głosi, że wobec administracji federalnej "żaden sąd w Stanach Zjednoczonych nie może wykorzystać przyznanych (mu) funduszy, aby wprowadzić w życie decyzję o obrazie sądu za niezastosowanie się do nakazu sądowego" - relacjonuje Reich.

"Tłumaczenie: żaden sąd federalny nie może nadać mocy decyzji o obrazie sądu" - wyjaśnia dalej autor. Sądy muszą bowiem dysponować funduszami, by w ogóle funkcjonować.

"Wyroki sędziów są bez znaczenia i mogą być ignorowane"

Dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Kalifornii, prof. Erwin Chemerinsky ocenił, że bez tego rodzaju władzy sądów "wyroki sędziów są bez znaczenia i mogą być ignorowane".

"Nie można tego rozumieć inaczej, jak tylko jako sposób, którym chce się posłużyć administracja Trumpa, by nie można jej było powstrzymać, gdy dopuszcza się pogwałcenia konstytucji lub w inny sposób łamie prawo" - uznał Chemerinsky.

Za sprawą tej jednej klauzuli "Trump koronuje się na monarchę. Żaden sąd ani Kongres nie zdołają go powstrzymać", nie dysponując władzą pozwalającą na wszczęcie przesłuchań, śledztw, stosowanie wezwań pod rygorem odpowiedzialności karnej i wdrażanie wyroków - komentuje Reich.