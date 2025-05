"Chcemy pomóc narodowi syryjskiemu odbudować nową, inkluzywną i pokojową Syrię" - napisała Kallas na platformie X. Wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych przypomniała, że UE wspierała Syryjczyków przez ostatnie 14 lat i - jak zapowiedziała - będzie to robić nadal.

W 2011 r. w kraju tym doszło do masowych protestów zwanych arabską wiosną; szybko przerodziły się one w wojnę domową, w której reżim Asada krwawo rozprawiał się ze zwalczającymi go rebeliantami. W odpowiedzi UE nakładała na reżim Asada sankcje, w tym gospodarcze, odcinające go m.in. od zachodniego systemu bankowego, co wygasiło możliwość realizowania transakcji zagranicznych.

UE przekaże również środki finansowe

Jak ogłosiła Kallas, ministrowie postanowili także przekazać 18 mln euro z funduszy UE na poprawę warunków w obozach dla bojowników i ich rodzin.

Kallas powiedziała na konferencji prasowej, że sankcje zostaną zniesione warunkowo i jeśli nie będzie postępu, mogą zostać przywrócone. Jak podkreśliła, sytuacja w Syrii nie jest idealna, ale UE postanowiła dać szansę Syryjczykom.

Relacje z Syrią i jej nowym rządem były jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE we wtorek w Brukseli.

Unijne sankcje nałożone na Syrię powinny zostać przedłużone przez Wspólnotę w czerwcu. Już wcześniej Unia Europejska zniosła część obostrzeń, które miały umożliwić m.in. eksport energii do kraju. W mocy mają jednak pozostać sankcje m.in. dotyczące sprzedaży broni.

Za decyzję o zniesieniu sankcji podziękował Unii minister spraw zagranicznych Syrii Asaad al-Szibani. Zadeklarował, że decyzja ta przyczyni się wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w Syrii.

Zniesienie sankcji zapowiedziały jako pierwsze Stany Zjednoczone

Ogłosił to prezydent USA Donald Trumpa we wtorek w przeddzień swojego spotkania z tymczasowym prezydentem Syrii Ahmedem al-Szarą w Rijadzie. Było to pierwsze spotkanie prezydentów obu krajów od 25 lat.

To Szara stojąc na czele koalicji islamistycznych rebeliantów, w grudniu 2024 r. obalił reżim Asada. Od momentu przejęcia władzy odżegnywał się jednak od związków z dżihadystami. Zabiegał też o zbliżenie z Zachodem i zniesienie sankcji, podkreślając, że jest to konieczne do scalenia i odbudowania kraju zniszczonego przez blisko 14 latach wojny domowej.