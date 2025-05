„Oczywiście, że nie. To nie ten format” – oświadczył Podolak, pytany, czy Zełenski może spotkać się z jakimś innym przedstawicielem Rosji, jeśli Putin nie stawi się na spotkanie w Stambule. „Prezydent nie może spotykać się (…), tym bardziej z Miedinskim. To będzie jeszcze bardziej niezrozumiały status. Wątpię, by ten człowiek był odpowiedni, aby omawiać fundamentalne kwestie” – oświadczył Podolak.

W sobotę przywódcy Ukrainy, Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wezwali w Kijowie Rosję do bezwarunkowego przyjęcia 30-dniowego zawieszenia broni, grożąc przy tym nałożeniem sankcji na rosyjski sektor energetyczny i bankowy. Propozycję rozejmu poparł prezydent Trump.

Wcześniej w poniedziałek prezydent USA Donald Trump przekazał, że zastanawia się nad przylotem do Turcji na rozmowy rosyjsko-ukraińskie w czwartek. Sugerował, że w Stambule obecny będzie też Putin, i zapowiedział, że uda się tam, jeśli "okaże się to pomocne".

Z Kijowa Jarosław Junko