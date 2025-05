Komisja Europejska skierowała także skargę na Grecję i Bułgarię. Kraje członkowskie miały do 25 marca 2024 r. termin na przesłanie do Brukseli harmonogramu wdrażania nowych opłat drogowych w zależności od poziomu emisji CO2. Takie zróżnicowanie ma przyczynić się do promowania mniej emisyjnych pojazdów na europejskich drogach.

Zmiana tzw. dyrektywy o eurowiniecie z 2022 r. rozszerza zakres jej przepisów na wszystkie pojazdy ciężkie i lekkie. Oznacza to, że dokument nie będzie już dotyczył, jak do tej pory, tylko do samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek stosowania opłat z tytułu kosztów zewnętrznych za zanieczyszczanie powietrza, odnoszących się do pojazdów ciężkich.

Komisja Europejska poinformowała też w środę o skierowaniu skargi do TSUE na Polskę i cztery inne kraje unijne w związku z niewdrożeniem Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Polska nie wyznaczyła koordynatora ds. usług cyfrowych i nie nadała mu uprawnień do wykonywania zadań związanych z DSA - podała Komisja. Poza Polską pozwane zostały Czechy, Cypr, Hiszpania i Portugalia. Chociaż te cztery kraje, w odróżnieniu od Polski, wyznaczyły koordynatorów ds. usług cyfrowych, nie powierzyły im uprawnień niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z DSA.

Zgodnie z Aktem państwa członkowskie miały do 17 lutego 2024 r. wyznaczyć koordynatorów i nadać im odpowiednie uprawnienia w celu zagwarantowania skutecznego nadzoru i egzekwowania przepisów DSA. "Koordynatorzy ds. usług cyfrowych, współpracujący z Komisją, mają zasadnicze znaczenie dla nadzorowania i egzekwowania przepisów Aktu o usługach cyfrowych oraz dla zapewnienia jednolitego stosowania tego rozporządzenia w całej Unii" - podkreśliła KE w komunikacie.

DSA określa zasady moderowania treści, w tym oznaczania materiałów politycznych czy wzmacniania "określonych narracji". Akt wymaga również od państw członkowskich ustanowienia przepisów dotyczących kar, mających zastosowanie w przypadku naruszenia tego rozporządzenia. Tego wymogu nie spełnił żaden z pięciu krajów, wobec których KE skierowała skargi do TSUE.

Polska otrzymała od KE wezwanie do przestrzegania unijnego aktu już 16 grudnia 2024 r. Jednak, w ocenie Komisji, nie podjęła w tej sprawie wystarczających kroków. Skierowanie sprawy do TSUE jest kolejnym krokiem w procedurze naruszeniowej.