Rząd Hiszpanii zatwierdził we wtorek skrócenie tygodnia pracy z 40 do 37,5 godziny. Do wprowadzenia nowych przepisów potrzeba jeszcze zgody parlamentu, w którym rząd nie ma większości i stara się o poparcie m.in. nacjonalistów katalońskich.

Zaakceptowany na wtorkowym posiedzeniu projekt został zgłoszony przez lewicową platformę Sumar, mniejszego partnera koalicyjnego Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) premiera Pedro Sancheza. „Dziś modernizujemy świat pracy i pomagamy ludziom być trochę szczęśliwszymi” – powiedziała Yolanda Diaz, liderka Sumaru, a także wicepremierka i ministra pracy, która na dodatek we wtorek obchodziła 54. urodziny. Według resortu pracy, z nowych przepisów skorzysta 12,5 mln pracowników sektora prywatnego, co ma poprawić wydajność w pracy. Główne stowarzyszenie pracodawców w Hiszpanii – CEOE już wcześniej sprzeciwiło się rządowej inicjatywie, twierdząc, że zwiększy ona koszty hiszpańskich firm i zmniejszy ich konkurencyjność. Inicjatywa jest natomiast popierana przez główne związki zawodowe w kraju. Firmy będą miały problem z tłumaczeniem umów o pracę z cudzoziemcem Zobacz również Teraz projekt ustawy trafi pod głosowanie w parlamencie, w którym koalicja PSOE i Sumaru nie ma jednak większości. W poparciu dla swoich projektów zwraca się do małych partii nacjonalistów katalońskich czy baskijskich. Partia Razem dla Katalonii (Junts) oraz Nacjonalistyczna Partia Basków (PNV) podkreślają m.in. negatywny wpływ planowanych przepisów na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Jak poinformował dziennik „El Mundo”, Junts jest skłonny negocjować, ale chce dostosowania nowych przepisów do warunków panujących w Katalonii. W Hiszpanii 40-godzinny tydzień pracy obowiązuje od 1983 r. Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP) SG Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję