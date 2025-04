Departament Stanu USA wydał zgodę na sprzedaż Polsce 400 rakiet średniego zasięgu powietrze-powietrze AIM-120D za cenę do 1,33 mld dolarów - podała należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Według komunikatu Polska ma kupić 400 pocisków do myśliwców AIM-120D3 AMRAAM o zasięgu do 180 km oraz 16 sekcji naprowadzających i inny powiązany sprzęt. Szacowana przez Pentagon cena to 1,3 mld dolarów.

O decyzji poinformował też na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Strategiczna współpraca Polski i USA przynosi efekty – najnowsze pociski powietrze-powietrze trafią do naszych Sił Powietrznych! Departament Stanu USA właśnie wyraził zgodę na zakup przez Polskę 400 najnowszych pocisków rakietowych AIM-120D3. Ich zasięg sięga nawet do 180 kilometrów. To kolejny krok w wielkiej modernizacji polskich Sił Zbrojnych" - powiedział wicepremier.