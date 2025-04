Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP we Włoszech uruchamia dodatkową infolinię dla Polaków przybywających do Rzymu na sobotnie uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Polskie władze konsularne zapowiedziały, że będą na bieżąco przekazywać komunikaty dla pielgrzymów.

Infolinia konsulatu pod numerem +39 06 362 04 323 będzie czynna w okresie poprzedzającym uroczystości pogrzebowe od piątku od godz. 9.00 do soboty do godz. 9.00.

W związku z zaplanowanymi na sobotę uroczystościami będziemy na bieżąco publikować i aktualizować komunikaty dla pielgrzymów - zaznaczył Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP we Włoszech.

W przekazanym PAP komunikacie zachęcił do zapoznania się z Poradnikiem Pielgrzyma, przygotowanym na Rok Święty i zawierającym m.in. najistotniejsze informacje na temat bezpieczeństwa, komunikacji i transportu w Rzymie, opieki zdrowotnej, przydatne zarówno podczas trwającego Jubileuszu Kościoła, jak i w trakcie uroczystości pogrzebowych.

Tymczasem Watykan informuje, że ponad 50 tysięcy osób oddało hołd papieżowi Franciszkowi w bazylice Świętego Piotra od środy rano do godz. 11 w czwartek. Do Watykanu nie przestają napływać tysiące wiernych z całego świata, w tym z Polski. W drugim dniu wystawienia trumny bazylika będzie otwarta do północy.

Wszelkie informacje wraz Poradnikiem Pielgrzyma można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/wlochy/komunikaty-dla-pielgrzymow--pogrzeb-papieza-franciszka.