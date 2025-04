Mieszkający w Rzymie Paolo Virgili powiedział PAP: "Poszliśmy z rodziną na tradycyjny spacer do centrum Rzymu w wielkanocny poniedziałek. To we włoskiej tradycji dzień spacerów, wycieczek za miasto, pikników. Kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci papieża, natychmiast ruszyliśmy w kierunku placu Świętego Piotra".

"Na placu zobaczyliśmy ogromne tłumy, także bardzo dużo dziennikarzy i ekip telewizyjnych z całego świata" - dodał rzymianin.

Podkreślił: "Modliliśmy się za papieża i tak chcieliśmy się z nim pożegnać".

Razem nim była jego żona Urszula Gaworek, mieszkająca od wielu lat w Rzymie oraz jej siostra Katarzyna, która mieszka w Nowym Jorku i przyjechała na Wielkanoc do Wiecznego Miasta. "To miał być normalny świąteczny spacer" - dodały.

Jak powiedziały, czuły, że w tym dniu muszą być w Watykanie.

Ludzie zmierzają w kierunku placu Świętego Piotra ze wszystkich stron. Wiele osób płacze i przystaje w modlitwie.

W Watykanie okolicach wzmocniono środki bezpieczeństwa z powodu masowego napływu wiernych.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)