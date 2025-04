Stany Zjednoczone w ciągu kilku dni zrezygnują z prób doprowadzenia do pokoju między Rosją i Ukrainą, jeśli nie będzie sygnałów, że porozumienie w tej sprawie jest do osiągnięcia – stwierdził w piątek w Paryżu sekretarz stanu USA Marco Rubio. Oświadczenie to jest o tyle zaskakujące, że jeszcze wczoraj uczestnicy paryskiego spotkania mówili o "znakomitym" i " konstruktywnym" spotkaniu.