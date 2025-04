Rosja wciąż liczy, że prezydent USA Donald Trump przedstawi plan zakończenia wojny w Ukrainie, który będzie dla niej do zaakceptowania - powiadomiła w czwartek agencja Bloomberga. Jednocześnie Moskwa jest przygotowana do kontynuowania wojny, jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu - dodał Bloomberg.

Władimir Putin zdaje sobie sprawę z tego, że Trump jest jego "najlepszą szansą" na zakończenie wojny i chce kontynuować działania dyplomatyczne prowadzące do osiągnięcia tego celu - zaznaczyła amerykańska agencja.

Kreml liczy na ustępstwa ze strony USA, w tym spodziewa się osłabienia sankcji i zawieszenia dostaw broni do Ukrainy. Putin zapewnia, że chce osiągnąć porozumienie z Trumpem, ale jednocześnie powtarza, że uzgodnienia muszą uwzględniać rozwiązanie problemów związanych z "zasadniczymi przyczynami" konfliktu. Moskwa, mówiąc o "zasadniczych przyczynach", dotychczas faktycznie kwestionowała istnienie niepodległego państwa ukraińskiego.

Według źródeł Bloomberga groźby nałożenia wtórnych sankcji na rosyjską ropę ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa nie zrobiły na Kremlu wrażenia.

"Kreml ma nadzieję, że może doprowadzić do spotkania twarzą w twarz Putina z Trumpem, podczas którego (przywódcy) wypracują porozumienie, które zakończy na razie wojnę w Ukrainie - czego chce Trump - w zamian za ustępstwa, które sprawią, że Ukraina pozostanie na stałe osłabiona" - ocenił Aleksandr Gabujew z Carnegie Russia Eurasia Center.

Rosja przetrwała trzy lata sankcji i nie ugnie się przed groźbami, ponieważ nowe restrykcje nie będą skuteczniejsze - uważają osoby zaznajomione z nastrojami na Kremlu.

"Te sankcje nie dotkną Rosji w tak dużym wymiarze jak innych krajów, które potrzebują naszej ropy i gazu" - powiedział Anatolij Aksakow z rosyjskiej Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu.

Trump przyznał 30 marca na antenie telewizji NBC, że jest "wkurzony" i "bardzo wściekły" na Putina za kwestionowanie przez niego legitymacji prawnej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zagroził też, że jeśli nie dojdzie do rozejmu z winy Rosji, to wprowadzi "cła wtórne" na rosyjską ropę. Kilka godzin później Trump powiedział jednak, że nie sądzi, by Rosjanie starali się go zwodzić i dodał, że Putin "chce zawrzeć układ". (PAP)