Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Mjanmie (Birmie) sięgnęła co najmniej 2,056 tys. osób - przekazały władze w poniedziałek. Co najmniej 3,9 tys. zostało rannych. Rząd ogłosił tydzień żałoby narodowej. Do niedzieli birmańskie flagi będą opuszczone do połowy masztów - przekazała AFP. Rzecznik rządzącej junty wojskowej cytowany przez agencję AFP dodał, że za zaginione uznaje się 270 osób. Wcześniej naukowcy z US Geological Survey szacowali, że liczba ofiar śmiertelnych mogła przekroczyć 10 tys. W ciężko dotkniętym regionie Mandalay krematoria są przepełnione, a rodziny starają się jak najszybciej skremować swoich zmarłych - doniósł portal Myanmar Now. "Wczoraj skremowaliśmy ponad 300 ciał. Dziś rano przetworzono już ponad 200" – powiedział dziennikarzowi pracownik krematorium. Krematoria są tak przeciążone, że niektóre rodziny "zaczęły organizować własne kremacje poza cmentarzami. Wciąż przybywały samochody pogrzebowe, w tym wiozące zmarłych mnichów buddyjskich, którzy stanowili znaczną część lokalnych mieszkańców. Pierwsze 72 godziny po trzęsieniu ziemi są powszechnie uważane za "złoty" okres, gdy możliwe jest dotarcie do ofiar pogrzebanych żywcem pod gruzami. Eksperci oceniają, że po tym czasie szanse przeżycia bez dostępu do źródła wody gwałtownie maleją. Według lokalnych urzędników obszary najbliższe epicentrum trzęsienia ziemi są w dużej mierze odcięte po zawaleniu się kluczowego mostu nad rzeką Irawadi. Kolejne silne trzęsienie ziemi. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 Zobacz również Ofiarą wstrząsów padły też zabytki. Runęły pagody i buddyjskie klasztory. "The New York Times" przypomniał, że po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. społeczność międzynarodowa zadeklarowała miliardy dolarów na odbudowę. Jednak w kraju, w którym rządy sprawuje junta wojskowa walcząca z ruchem rebelianckim, zorganizowanie międzynarodowych działań na rzecz odbudowy kraju prawdopodobnie będzie większym wyzwaniem - podkreślił dziennik. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło Mjanmę w piątek ok. 12.50 lokalnego czasu. Wstrząsy były odczuwalne również w sąsiedniej Tajlandii, gdzie uszkodzone zostały setki budynków, w tym wieżowce w Bangkoku, odległym od epicentrum o 1000 km. (PAP) A.B.