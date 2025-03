Stany Zjednoczone, gdzie z powodu ptasiej grypy w Stanach Zjednoczonych jaja stały się towarem deficytowym i drogim. Kraje europejskie są teraz proszone o pomoc. USA zwróciły się również do Niemiec o zwiększenie eksportu jaj - pisze we wtorek portal tygodnika "Der Spiegel".

"Rzeczywiście otrzymaliśmy zapytanie z USA" - potwierdził cytowany przez tygodnik rzecznik niemieckiego federalnego branżowego stowarzyszenia hodowców kur (Bundesverband Ei) Hans-Peter Goldnick, nie podając szczegółów.

Import jaj z Europy ma złagodzić kryzys cenowy w USA, gdzie z powodu ptasiej grypy stały się one towarem deficytowym i droższym niż dotąd. Już w zeszłym tygodniu media informowały, że władze USA zwróciły się do innych krajów europejskich o zwiększenie eksportu jaj kurzych. Wnioski w tej sprawie otrzymały stowarzyszenia branżowe m.in. w Szwecji i Danii, mimo że relacje tego drugiego kraju z USA są obecnie napięte ze względu na wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o przejęciu kontroli nad Grenlandią - przypomniał "Der Spiegel".

Zgodnie z wypowiedziami Goldnicka Niemcy już eksportują jaja do USA, ale w bardzo małej ilości, bo same nie mają ich zbyt wiele - w 2023 r. tylko 73 proc. jaj spożywanych w Niemczech zostało wyprodukowanych w kraju, a reszta pochodziła z importu.

USA są najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. W 2023 r. niemieckie firmy wyeksportowały do USA towary i usługi o wartości 160 mld euro, podczas gdy Niemcy kupiły w USA towary i usługi warte 95 mld euro. Trump chce rozwiązać problem bilansu handlowego swojego kraju za pomocą ceł.

Obecnie prezydent USA rozważa nałożenie ceł w wysokości 200 proc. na wino i szampan z Unii Europejskiej. Miałaby to być odpowiedź Trumpa na nowe cła, które UE ogłosiła m.in. na amerykańską whiskey. To z kolei była reakcja na amerykańskie cła na import stali i aluminium z Europy. "Spór o wino i alkohole wysokoprocentowe jest dobrym przykładem tego, jak konflikty handlowe mogą eskalować" - pisze we wtorek "Der Spiegel".

W ubiegłym roku Niemcy sprzedały do Stanów Zjednoczonych wino o wartości 63 mln euro. Wprowadzenie cła 200 proc. prawdopodobnie doprowadziłoby do załamania eksportu wina do USA. "To byłaby naprawdę katastrofa", uważa szefowa Niemieckiego Instytutu Wina Monika Reule, cytowana przez "Spiegla". Można mieć tylko nadzieję, że Trump w końcu ustąpi, "ale to tylko nadzieja" - dodała.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)

bml/ akl/