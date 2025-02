Stan zdrowia papieża Franciszka budzi niepokój wiernych na całym świecie. 88-letni Ojciec Święty, który od piątku przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu ostrego zapalenia oskrzeli, przechodzi intensywną terapię farmakologiczną.

Od kilku tygodni wierni Kościoła katolickiego z niepokojem śledzą informacje o zdrowiu papieża Franciszka. Papież zmaga się z popularną chorobą, która jednak w jego wieku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego też Franciszek w piątek trafił do szpitala na leczenie.

Papież Franciszek jest chory. Nie poprowadzi modlitwy Anioł Pański

Choremu na infekcję dróg oddechowych papieżowi Franciszkowi lekarze zalecili całkowity wypoczynek i dlatego w niedzielę nie poprowadzi modlitwy Anioł Pański - poinformował Watykan. Od piątku papież przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu zapalenia oskrzeli.

W komunikacie wydanym w sobotę watykańskie biuro prasowe podało, że Franciszek nie ma gorączki, a zastosowana terapia została lekko zmieniona w związku z dalszymi wynikami badań mikrobiologicznych. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował, że papież spędził spokojną noc z piątku na sobotę.

Zjadł śniadanie i przeczytał kilka gazet – dodał.

Co zalecili lekarze papieżowi?

Badania przeprowadzone w sobotę wskazują na poprawę niektórych parametrów - podkreślono w oświadczeniu. Następnie mowa jest o tym, że po to, aby ułatwić powrót do zdrowia, ekipa medyczna zaleciła papieżowi całkowity wypoczynek i z tego powodu nie zwróci się osobiście do wiernych w niedzielne południe, by odmówić modlitwę Anioł Pański. Franciszek postanowił, że wyśle tekst przygotowanych rozważań.

Watykan zaznaczył, że papież wyraża wdzięczność w związku z wyrazami bliskości, jakie otrzymał i prosi, by modlić się za niego.

Papież Franciszek od tygodni walczy z chorobą

88-letni Franciszek trafił do szpitala po ponad miesiącu problemów zdrowotnych w okresie licznych wydarzeń Roku Świętego. Franciszek od kilku tygodni zmagał się z infekcją dróg oddechowych, początkowo traktowaną jako silne przeziębienie. W styczniu przyznał jednak, że problem jest poważniejszy – cierpi na zapalenie oskrzeli, które ostatnio nasiliło trudności z oddechem i głosem.